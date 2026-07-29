Scuola, Anief mantiene impegno per estensione buoni pasto

"Continua l'impegno di ANIEF sul tema del buono pasto
. Dopo l'incontro del 22 luglio 2026 all'ARAN per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale 2025-2027
, parte normativa, uno dei nodi ancora da risolvere riguarda proprio il buono pasto", dichiara Stefano Cavallini, segretario generale Anief.
"Continuiamo a chiedere con forza che il comparto scuola non sia discriminato rispetto alle altre amministrazioni
su questo tema. Porteremo questa richiesta anche al prossimo incontro di settembre
, ritenendola un punto fondamentale per la firma della parte normativa del contratto.
Ci impegneremo inoltre a trovare anche il necessario sostegno politico affinché questo nodo venga sciolto nel più breve tempo possibile
. ANIEF c'è e continuerà a fare tutto ciò che è necessario
per raggiungere questo obiettivo", conclude Cavallini.
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