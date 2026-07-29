Milano 17:21
51.434 -0,51%
Nasdaq 17:21
27.421 -1,23%
Dow Jones 17:21
51.925 -1,56%
Londra 17:21
10.906 +0,32%
Francoforte 17:21
25.474 +0,04%

Scuola, Anief mantiene impegno per estensione buoni pasto

Torna alla pagina dei Video
"Continua l'impegno di ANIEF sul tema del buono pasto. Dopo l'incontro del 22 luglio 2026 all'ARAN per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale 2025-2027, parte normativa, uno dei nodi ancora da risolvere riguarda proprio il buono pasto", dichiara Stefano Cavallini, segretario generale Anief.

"Continuiamo a chiedere con forza che il comparto scuola non sia discriminato rispetto alle altre amministrazioni su questo tema. Porteremo questa richiesta anche al prossimo incontro di settembre, ritenendola un punto fondamentale per la firma della parte normativa del contratto.

Ci impegneremo inoltre a trovare anche il necessario sostegno politico affinché questo nodo venga sciolto nel più breve tempo possibile. ANIEF c'è e continuerà a fare tutto ciò che è necessario per raggiungere questo obiettivo", conclude Cavallini.
Condividi
"
Altri Video
```