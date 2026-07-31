Forte interesse per Comcast Corporation
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Scende sul mercato il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, tra i componenti del Nasdaq 100, che, alla chiusura, soffre con un calo del 3,82%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Comcast Corporation ai prezzi attuali pari a 23,67 USD, con stop loss individuato in area 21,04 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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