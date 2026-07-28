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Forte interesse per Packaging Corporation of America

Finanza
Forte interesse per Packaging Corporation of America
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Chiusura negativa per il produttore di imballaggi, tra i titoli dell'indice S&P-500, con un ribasso dello 0,79%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.


Operatività odierna:
A livello operativo, Packaging Corporation of America è da comprare ai prezzi attuali pari a 252,4 USD con stop loss individuato a quota 94,69 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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