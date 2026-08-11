Sosteneo (Generali Investments) debutta in Germania con acquisto di impianti eolici

(Teleborsa) - Sosteneo SGR, parte di Generali Investments, ha sottoscritto un accordo per la costituzione di ENOVA Generation, una nuova piattaforma operativa eolica in Germania. La piattaforma riunisce un portafoglio di undici progetti eolici onshore con una capacità complessiva di circa 350 MW, ceduto dalle joint venture tra Omnes Capital, per conto dei fondi Capenergie 4 e Capenergie 5, ed ENOVA Power.



Sosteneo detiene una partecipazione di maggioranza nel portafoglio nell'ambito del primo investimento del suo secondo fondo flagship, Fondo II. ENOVA mantiene una quota di minoranza e assumerà la piena gestione operativa del portafoglio. Il completamento dell'operazione resta subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni di rito ed è previsto entro il terzo trimestre del 2026.



Del portafoglio da 350 MW, il 40% è già operativo e genera flussi di cassa fin dalla data di acquisizione. Il restante 60% è in fase di costruzione o prossimo all'assunzione della Decisione Finale di Investimento (Final Investment Decision, FID).



A seguito del completo investimento del primo fondo flagship di Sosteneo all'inizio dell'anno, questa operazione rappresenta il primo investimento del Fund II, che ha raccolto finora 300 milioni di euro e punta a raggiungere una dimensione complessiva di 1 miliardo di euro.



"Siamo convinti che la combinazione tra la profonda conoscenza del mercato locale e le capacità esecutive di ENOVA e l'esperienza di Sosteneo negli investimenti in infrastrutture per l'energia pulita dia vita a una piattaforma di grande valore, in grado di generare benefici per i clienti di Sosteneo e, al contempo, di contribuire alla transizione energetica della Germania - ha commentato Federica Gallina, Partner, Head of Investments and Asset Management di Sosteneo - Con questo investimento stiamo consolidando una presenza significativa in un mercato nel quale individuiamo rilevanti opportunità di crescita nel lungo periodo. La Germania è destinata a diventare uno dei mercati di investimento strategici per il Fund II, sostenuta dalla continua necessità di capitali per la modernizzazione delle infrastrutture energetiche e per l'accelerazione dello sviluppo della capacità di generazione da fonti rinnovabili e degli asset di flessibilità energetica".



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash)

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