thyssenkrupp nucera taglia guidance sull'EBIT dopo abbondo del progetto SOEC

(Teleborsa) - thyssenkrupp nucera , società tedesca attiva nel settore degli impianti elettrochimici, ha deciso di non proseguire le attività finalizzate alla creazione di proprie capacità di produzione in serie di celle elettrolitiche a ossido solido (SOEC). La decisione è stata presa, si legge in una nota, a seguito di un'approfondita revisione strategica della prontezza del mercato, dei requisiti di investimento e delle prospettive economiche.



In relazione a tale decisione, si registreranno effetti negativi una tantum sull'EBIT pari a circa 30 milioni di euro, derivanti principalmente da una svalutazione dell'impianto pilota e dai costi di sviluppo capitalizzati. Tali effetti avranno un impatto sugli utili del segmento Idrogeno Verde nel quarto trimestre dell'esercizio 2025/26 in corso. A partire dall'esercizio 2026/27, thyssenkrupp nucera prevede di beneficiare di minori spese relative alle SOEC, con un conseguente miglioramento dell'EBIT fino a 10 milioni di euro e del flusso di cassa di circa 20 milioni di euro.



thyssenkrupp nucera prevede quindi un EBIT compreso tra -155 milioni di euro e -135 milioni di euro per l'esercizio 2025/26 (2024/25: -56 milioni di euro). In precedenza, prevedeva un EBIT compreso tra -125 milioni di euro e -90 milioni di euro.



A livello di Gruppo, la guidance di fatturato è stata rivista al rialzo, sulla base dell'andamento aziendale in corso, e si attesta tra 450 e 500 milioni di euro (2024/25: 845 milioni di euro). In precedenza, prevedeva un fatturato compreso tra 450 e 550 milioni di euro. thyssenkrupp nucera ha inoltre rivisto le previsioni di acquisizione ordini entro l'intervallo precedentemente comunicato e ora prevede un'acquisizione ordini compresa tra 550 milioni di euro e 670 milioni di euro per l'esercizio 2025/26 (2024/25: 348 milioni di euro). In precedenza, era compreso tra 550 milioni di euro e 850 milioni di euro.

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