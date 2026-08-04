Zalando sprofonda a Francoforte in scia ai conti sotto le attese e taglio previsioni

(Teleborsa) - Le azioni Zalando sprofondano a Francoforte cedendo oltre il 15% dopo un secondo trimestre deludente e il taglio delle previsioni.



Nel periodo, l'azienda ha registrato un utile netto calato a 73,8 milioni dai 96,6 milioni dell'anno precedente mentre il gross merchandise volume (GMV) è aumentato del 20,7% a 4,9 miliardi e il fatturato a 3,4 miliardi.



L'EBIT rettificato è salito del 10% a 205 milioni ma meno delle attese, con sinergie derivanti da ABOUT YOU per oltre 10 milioni.



Il segmento Business-to-Consumer (B2C) ha registrato una crescita del GMV in tutte e tre le app per i consumatori, con ABOUT YOU e le attività dei partner che si confermano "un importante motore di crescita", spiega una nota. Il numero di clienti attivi ha raggiunto i 62,5 milioni, con un incremento del 18,3%.



I ricavi Business-to-Business (B2B) sono cresciuti del 27,6% a 335 milioni e il relativo EBIT rettificato è salito a 41 milioni, con un margine al 12,2%.



SCAYLE STUDIOS, la piattaforma di contenuti basata sull’AI, ha raggiunto oltre 100 brand in appena 2 mesi e mezzo dal lancio, consentendo di creare contenuti moda in formato digitale, riducendo i tempi di produzione di oltre il 95% e i costi di circa il 90%



In linea con le aspettative del mercato, Zalando ha aggiornato la guidance per l’intero esercizio, prevedendo ora una crescita del GMV e dei ricavi nella parte inferiore dell'intervallo precedentemente comunicato.



Le previsioni sull'EBIT rettificato per l'intero esercizio sono state riviste a un intervallo compreso tra 680 e 720 milioni, rispetto alla precedente stima di 660-740 milioni.









(Foto: Mika Baumeister su Unsplash)

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