A New York, forte ascesa per Ciena

(Teleborsa) - Effervescente la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center , che scambia con una performance decisamente positiva del 10,65%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ciena rispetto all'indice di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Ciena , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 415,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 435,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 402,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```