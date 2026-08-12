Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 20:35
29.801 +0,93%
Dow Jones 20:35
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un timido +0,2%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8122, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8089. L'equilibrata forza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8155.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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