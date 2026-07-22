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Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,04%)

Il DAX prende il via a 25.001,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,04%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,04%, a quota 25.001,31 in apertura.
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