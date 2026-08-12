Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 20:43
29.819 +1,00%
Dow Jones 20:43
53.850 +0,11%
Londra 17:35
10.833 -0,10%
Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,01%)

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 53.698,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,01%)
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un -0,01% e archivia gli scambi a 53.698,66 punti.
Condividi
```