Londra: positiva la giornata per Fresnillo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale dell'argento , con una variazione percentuale del 2,71%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Fresnillo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,18%, rispetto a -0,19% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di Fresnillo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,56 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 29,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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