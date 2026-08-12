New York: performance negativa per Home Depot

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , che presenta una flessione del 2,35% sui valori precedenti.



Il trend di Home Depot mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Home Depot mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 352,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 341,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 363,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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