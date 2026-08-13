New York: scambi negativi per Home Depot
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che presenta una flessione del 2,67% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Home Depot, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Home Depot. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 347,7 USD, con il supporto più immediato individuato in area 342,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 339,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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