Parigi: scambi negativi per Legrand

(Teleborsa) - Pressione sul Gruppo industriale francese , che tratta con una perdita del 2,27%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Legrand rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di materiale elettrico . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 139 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 136,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 136,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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