Pirelli, rumours: Sinochem valuta ulteriore riduzione della quota, plusvalenza vicina al miliardo

(Teleborsa) - Pirelli registra una significativa evoluzione nel proprio azionariato. Il socio cinese Sinochem ha ridotto la partecipazione dal 34% al 20%, mentre l'imprenditore ceco Michal Strnad è entrato nel capitale con una quota del 14%. Contestualmente, Camfin di Marco Tronchetti Provera è tornata primo azionista con il 26,5%, quota destinata a salire fino al 29,9% per consolidare il controllo della società.



Secondo indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore, il ridimensionamento di Sinochem potrebbe proseguire. Il gruppo cinese starebbe valutando una discesa fino alla soglia del 10% — coerente con i poteri limitati imposti dal Golden Power — o, secondo alcune fonti, la cessione dell'intero 20%. Il quadro regolamentare ha infatti ridotto l'influenza del socio cinese, limitandone la rappresentanza a tre consiglieri privi di ruoli apicali.



Sul fronte economico, l'operazione presenta un forte interesse per Sinochem. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, la quota del 34% era iscritta nei prospetti 2024 a 1,6 miliardi, cui si aggiungono 300 milioni di acquisti successivi. Il valore attuale in Borsa della stessa partecipazione è di circa 2,4 miliardi e, per Sinochem, vendere tutto agli attuali prezzi di Borsa significherebbe incassare circa 800 milioni di euro.



Ma il guadagno sale considerando la storia dell'investimento: a fronte di un impegno effettivo, al netto delle cedole incassate, di circa 700 milioni per costruire la posizione del 34%, il realizzo potenziale complessivo arriverebbe 1,7 miliardi di euro, in parte già monetizzati con la vendita all'imprenditore ceco.

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