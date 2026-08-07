Volksbank, utile netto di 64,3 milioni nel primo semestre, acconto dividendo di 0,50 euro a ottobre

(Teleborsa) - Volksbank ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile netto di 64,3 milioni, in crescita dello 0,8% annuo.



Le commissioni nette si sono attestate a 58,1 milioni, in aumento del 3,8%. In dettaglio, - si legge in una nota - si registra una riduzione del 2,9% delle commissioni da attività bancaria commerciale a 33,0 milioni - erano 34,0 milioni a giugno 2025 - e un aumento del 13,2% delle commissioni da attività di intermediazione e consulenza a 25,0 milioni – erano 22,1 milioni a giugno 2025.



Le masse amministrate segnano un +2,5% a 23.713 milioni. Le attività finanziarie della clientela salgono del 3,1% a 15.924 milioni

Nell’ambito delle attività finanziarie della clientela, la raccolta diretta bancaria stabile -1,1% a 10.575,9 milioni. La raccolta indiretta sale del +8,2% a 6.574,3 milioni. I prodotti di risparmio gestito ed assicurativi salgono del +7,7% a 4.339,0 milioni. La raccolta amministrata – titoli di terzi sale del +9,2% a 2.235 milioni.



Il costo del rischio è neutro con un ulteriore miglioramento della qualità del credito con una quota dei crediti deteriorati sul portafoglio complessivo (NPL Ratio netto) in riduzione da 1,5% a 1,3%, e, grazie ad un costante presidio sui costi, il rapporto tra costi e ricavi

(Cost Income Ratio) è in continuità all'ottimo livello del 50,1%.



Il patrimonio netto è in ulteriore crescita a 1.075 milioni di euro, pari a 21,4 euro per azione. Il coefficiente patrimoniale Total Capital Ratio sale al 19,2% e l'indicatore di capitale primario (Common Equity Tier 1 Ratio) al 17,9%.



Il presidente Lukas Ladurner dichiara: "Il percorso di crescita intrapreso da Volksbank continua a generare valore per tutti gli stakeholder. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un acconto sul dividendo di 25 milioni di euro, ossia 0,50 euro per azione. Un ringraziamento a tutte le collaboratrici e i collaboratori di Volksbank per la fiducia e il contributo al raggiungimento di questi risultati".







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