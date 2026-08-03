Prysmian acquista Atkore a 95 dollari per azione, premio di circa il 23%

(Teleborsa) - Prysmian ha sottoscritto un accordo definitivo in base al quale acquisirà Atkore per 95 dollari per azione, per un Enterprise Value implicito pari a circa 3,8 miliardi di dollari (3,3 miliardi di euro), corrispondente a un multiplo di 9,8x EV/EBITDA 2025A e 7,1x EV/EBITDA 2025 includendo le sinergie a regime.



Il corrispettivo riconosce un premio di circa il 23% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi (VWAP) nei 90 giorni precedenti venerdì 31 luglio 2026.



L’operazione, il cui perfezionamento è atteso entro la fine del 2026, espanderà la posizione di Prysmian in Nord America, ampliando il portafoglio del gruppo con prodotti per le infrastrutture elettriche altamente complementari ai cavi e accelerandone l’evoluzione verso un modello integrato di soluzioni per le infrastrutture elettriche, si legge in una nota.



Insieme, Prysmian e Atkore daranno vita a un fornitore leader nelle soluzioni per le infrastrutture elettriche, che opererà come one-stop shop combinando prodotti complementari, solide relazioni con i clienti e una rete commerciale rafforzata, a supporto dell’accelerazione degli investimenti nell’elettrificazione e nelle infrastrutture legate all’intelligenza artificiale.



La guidance per l’esercizio 2026 annunciata il 30 luglio scorso si basa sull’attuale perimetro di consolidamento di Prysmian e non include alcun contributo derivante dall’operazione. La guidance sarà rivista per riflettere il contributo dell’attività acquisita a decorrere dalla data del relativo consolidamento, successivamente al perfezionamento.

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