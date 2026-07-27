Philip Morris raddoppia gli investimenti per stabilimento ZYN a 1,2 miliardi di dollari entro il 2028

(Teleborsa) - Philip Morris International raddoppia gli investimenti nel suo stabilimento di produzione di bustine di nicotina ZYN inaugurato oggi ad Aurora in Colorado, portandoli a 1,2 miliardi di dollari entro il 2028 rispetto ai 600 milioni inizialmente annunciati nel 2024.



L'azienda ha finora investito 1 miliardo nel sito produttivo che entra a far parte della crescente rete manifatturiera comprensiva degli stabilimenti di Owensboro, nel Kentucky, e Wilson, nella Carolina del Nord dedicati alla produzione di questa forma di nicotina.



"Aurora rappresenta un traguardo importante", ha dichiarato Stacey Kennedy, CEO di Philip Morris US. "Questo stabilimento amplia la nostra capacità produttiva, rafforza la nostra catena di fornitura e migliora la nostra capacità di soddisfare la crescente domanda negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Riflette la nostra fiducia nei lavoratori americani, nella produzione statunitense e nelle opportunità di crescita a lungo termine che ci attendono."











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