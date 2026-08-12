Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 21:23
29.763 +0,80%
Dow Jones 21:23
53.816 +0,04%
Londra 17:35
10.833 -0,10%
Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

Piazza Affari tiene sulla parità in un'Europa debole

Commento, Finanza, Spread
Piazza Affari tiene sulla parità in un'Europa debole
(Teleborsa) - Finale in frazionale calo per le borse di Eurolandia con Milano che tuttavia non cede e chiude sulla parità. A trainare Piazza Affari è Prysmian in un più ampio ottimismo per i titoli tecnologici; inoltre l'azienda ha annunciato che investirà oltre 1 miliardo di dollari per potenziare la capacità produttiva di cavi in fibra ottica negli USA. Chiude in coda al listino milanese DiaSorin in scia al downgrade di Ubs a Sell e una forbiciata di ben 10 euro al target price.

Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l'S&P-500, che riporta un cauto +0,16%.

Sul fronte macro, i dati USA sull'inflazione al consumo di luglio sono risultati in linea con le attese, spingendo i trader a ridimensionare le scommesse su un rialzo dei tassi Fed. Secondo il CME FedWatch tool, le probabilità di un mantenimento dei tassi a settembre sono salite al 62% dal 54%.

Sul fronte geopolitico, i negoziati per la riapertura dello Stretto di Hormuz restano in stallo, con l'Iran che chiede il rilascio di asset congelati e Trump che pretende risarcimenti da Teheran. Il Brent ha sfiorato i 90 dollari al barile, penalizzato da nuovi attacchi nel Bab el-Mandeb rivendicati dagli Houthi.

Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,154. L'Oro, in aumento (+1,11%), raggiunge 4.417,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +78 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,93%.

Tra i listini europei deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,46%.

Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 53.699 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con chiusura su 56.346 punti.

Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,13%); in frazionale calo il FTSE Italia Star (-0,58%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, denaro su Prysmian, che registra un rialzo del 3,02%.

Bilancio decisamente positivo per Unipol, che vanta un progresso dell'1,93%.

Buona performance per Avio, che cresce dell'1,73%.

Composta Leonardo, che cresce di un modesto +1,43%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DiaSorin, che ha chiuso a -3,32%.

In rosso Brunello Cucinelli, che evidenzia un deciso ribasso del 2,79%.

Spicca la prestazione negativa di Stellantis, che scende del 2,56%.

Moncler scende del 2,28%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technoprobe (+5,50%), Alerion Clean Power (+1,91%), LU-VE Group (+1,75%) e WIIT (+1,26%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Safilo, che ha chiuso a -3,87%.

Calo deciso per Moltiply Group, che segna un -3,46%.

Sotto pressione Sesa, con un forte ribasso del 3,29%.

Soffre De' Longhi, che evidenzia una perdita del 3,21%.
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