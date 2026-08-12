Piazza Affari tiene sulla parità in un'Europa debole

(Teleborsa) - Finale in frazionale calo per le borse di Eurolandia con Milano che tuttavia non cede e chiude sulla parità.
A trainare Piazza Affari è Prysmian
in un più ampio ottimismo per i titoli tecnologici; inoltre l'azienda ha annunciato che investirà oltre 1 miliardo di dollari
per potenziare la capacità produttiva di cavi in fibra ottica negli USA. Chiude in coda al listino milanese DiaSorin in scia al downgrade di Ubs
a Sell e una forbiciata di ben 10 euro al target price.
Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l'S&P-500
, che riporta un cauto +0,16%.
Sul fronte macro
, i dati USA sull'inflazione al consumo di luglio
sono risultati in linea con le attese
, spingendo i trader a ridimensionare le scommesse su un rialzo dei tassi Fed. Secondo il CME FedWatch tool
, le probabilità di un mantenimento dei tassi a settembre sono salite al 62% dal 54%.
Sul fronte geopolitico
, i negoziati per la riapertura dello Stretto di Hormuz
restano in stallo, con l'Iran che chiede il rilascio di asset congelati e Trump che pretende risarcimenti da Teheran. Il Brent
ha sfiorato i 90 dollari al barile, penalizzato da nuovi attacchi nel Bab el-Mandeb rivendicati dagli Houthi.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,154. L'Oro
, in aumento (+1,11%), raggiunge 4.417,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +78 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,93%. Tra i listini europei
deludente Francoforte
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e fiacca Parigi
, che mostra un piccolo decremento dello 0,46%.
Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 53.699 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con chiusura su 56.346 punti.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,13%); in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,58%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, denaro su Prysmian
, che registra un rialzo del 3,02%.
Bilancio decisamente positivo per Unipol
, che vanta un progresso dell'1,93%.
Buona performance per Avio
, che cresce dell'1,73%.
Composta Leonardo
, che cresce di un modesto +1,43%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DiaSorin
, che ha chiuso a -3,32%.
In rosso Brunello Cucinelli
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,79%.
Spicca la prestazione negativa di Stellantis
, che scende del 2,56%. Moncler
scende del 2,28%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technoprobe
(+5,50%), Alerion Clean Power
(+1,91%), LU-VE Group
(+1,75%) e WIIT
(+1,26%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Safilo
, che ha chiuso a -3,87%.
Calo deciso per Moltiply Group
, che segna un -3,46%.
Sotto pressione Sesa
, con un forte ribasso del 3,29%.
Soffre De' Longhi
, che evidenzia una perdita del 3,21%.