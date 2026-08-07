Saipem, lettera d'intenti per il progetto onshore Rovuma LNG in Mozambico

(Teleborsa) - Saipem , in qualità di leader della joint venture SMDC costituita con McDermott Energy Solutions (UK), Daewoo Engineering & Construction Co. e China Petroleum Engineering & Construction Corporation, ha firmato una lettera di intenti con ExxonMobil Moçambique Limitada, per conto dei partner dell'Area 4 (ENH, CNPC, Eni, KOGAS e XRG) relativa allo sviluppo midstream della Fase 1 del progetto Rovuma LNG in Mozambico.



La lettera di intenti - si legge in un comunicato - riguarda limitate attività preliminari di ingegneria e approvvigionamento finalizzate all'avanzamento della definizione progettuale e della pianificazione esecutiva del progetto, per un valore iniziale di 32 milioni di dollari. L'aggiudicazione definitiva del contratto EPC alla joint venture SMDC avente ad oggetto le attività di ingegneria, procurement e costruzione è subordinata alla positiva FID da parte dei partner dell’Area 4 e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni governative e regolamentari, attese entro il 2026.



Il progetto onshore Rovuma LNG prevede lo sviluppo di un impianto terrestre di liquefazione del gas naturale nella penisola di Afungi, composto da due treni principali con complessivi 12 moduli di liquefazione, con una capacità produttiva complessiva prevista di circa 18,6 milioni di tonnellate di LNG all'anno.



Nell'ambito della joint venture SMDC, Saipem metterà a disposizione la propria esperienza nello sviluppo e nell’esecuzione di progetti LNG di grande scala e di infrastrutture energetiche complesse, contribuendo alle attività di ingegneria e approvvigionamento necessarie a supportare la definizione e la preparazione del progetto.

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