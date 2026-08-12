UE approva 75 milioni di euro di aiuti di Stato tedeschi per nuovo stadio di Oldenburg

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, un aiuto di Stato tedesco di 75 milioni di euro per la costruzione e la gestione di uno stadio a Oldenburg, in Bassa Sassonia, con una capienza di 15.000 spettatori. Con questa iniziativa, la città di Oldenburg mira a offrire una sede attraente per partite di calcio professionistiche e altri sport, nonché per attività culturali. Il beneficiario è Stadion Oldenburg, una società interamente controllata dalla città di Oldenburg. Lo stadio sarà costruito da un'impresa generale selezionata tramite una procedura di gara a livello europeo.



La Commissione ha ritenuto che la misura sia adeguata al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ovvero lo sviluppo e la gestione di una sede attraente per eventi sportivi e culturali nella città tedesca di Oldenburg, si legge in una nota. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che la misura fosse necessaria data l'assenza di sufficienti finanziamenti privati. Infine, la Commissione ha constatato che la misura è proporzionata, in quanto limitata a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi del progetto, mentre i suoi effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri rimangono contenuti.

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