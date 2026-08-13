Antofagasta, in rosso a Londra su riduzione previsione produzione rame per il 2026

Conti semestrali in accelerazione

(Teleborsa) - Mattinata difficile alla Borsa di Londra per le azioni del gruppo minerario cileno dopo la revisione al ribasso di produzione di rame per il 2026 e nonostante risultati semestrali in crescita grazie a prezzi di vendita più elevati.



Antofagasta ha archiviato i primi sei mesi dell'anno con un EBITDA salito del 27% a 2,84 miliardi di dollari dai 2,23 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, con il relativo margine in aumento di 5 punti percentuali al 63,4%. I ricavi sono cresciuti del 18% a 4,48 miliardi di dollari, mentre l’utile ante imposte è balzato del 72% a 1,99 miliardi.



Il flusso di cassa derivante dalle attività operative è aumentato del 53% a 2,77miliardi. Il bilancio del Gruppo rimane solido, con un rapporto debito netto/EBITDA pari a 0,68x al 30 giugno 2026 (0,53x al 31 dicembre 2025).



Antofagasta ha dichiarato un dividendo di 30,1 centesimi per azione, quasi il doppio rispetto ai 16,6 centesimi distribuiti nello stesso periodo dell’anno scorso.



Antofagasta ha abbassato le previsioni di produzione di rame per il 2026 a un intervallo compreso tra 625.000 e 655.000 tonnellate metriche, rispetto alla precedente stima di 650.000-700.000 tonnellate, a seguito di un’interruzione delle attività presso la miniera di Los Pelambres a luglio. Lo stop è avvenuto dopo piogge eccezionali che hanno spinto il governo del Cile a dichiarare lo "stato di catastrofe" nella regione di Coquimbo.



“Continuiamo a portare avanti i nostri principali progetti a Centinela e Los Pelambres, con l'obiettivo di completarne la messa in funzione nel 2027. Si prevede che questi progetti, nel complesso, porteranno a un aumento del 30% della produzione di rame e rafforzeranno la resilienza a lungo termine del nostro portafoglio.", ha commentato il CEO di Antofagasta Iván Arriagada.













(Foto: © Antofagasta)

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