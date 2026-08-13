Milano 13-ago
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Nasdaq 13-ago
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Londra 13-ago
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,01%)

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 53.693,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,01%)
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un -0,01% e archivia gli scambi a 53.693,27 punti.
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