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A Eurozona, forte ascesa per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Eurozona, forte ascesa per l'EURO STOXX Banks
Si muove con il vento in poppa l'indice bancario europeo, che arriva a 306,33 punti.
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