Cassa di Ravenna, utile primo semestre a 35,6 milioni di euro (+4%)

(Teleborsa) - La Cassa di Ravenna ha chiuso il primo semestre del 2026 con un utile netto pari a 35,6 milioni di euro (+4,14% rispetto allo stesso semestre del 2025). Il bilancio registra un margine di interesse di 42,5 milioni di euro (+8,95%), commissioni nette per 30 milioni di euro (+10,70%), un margine di intermediazione di 94,2 milioni di euro (+0,54%), rettifiche e accantonamenti a varie voci di bilancio, sempre prudenti, di 19,4 milioni di euro (+62,73%). Il risultato della gestione finanziaria è di 86,8 milioni di euro (+4,38%), i costi operativi ammontano a 45,6 milioni di euro (+8,93%).



La solidità patrimoniale della Cassa si è ulteriormente confermata nel primo semestre del 2026, col CET 1 Ratio del 26,13 % ed il Total Capital Ratio del 27,04%. La raccolta totale da Clientela è aumentata a 11.428 milioni di euro (+8,67%), di cui 3.052 milioni di euro in risparmio gestito (comprensivo dei prodotti finanziario-assicurativi).



Il totale dei crediti deteriorati netti della Cassa (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) è diminuito del 25,4% all’1,02% del totale dei crediti netti.



Le erogazioni di mutui a privati nel primo semestre 2026 sono cresciute del 72% sul medesimo periodo dell’anno precedente, quelle a imprese sono cresciute del 77%. Gli impieghi complessivi sono cresciuti del 4,82% nonostante la perdurante incertezza legata all’esito del conflitto in Medio Oriente e alla riapertura dello stretto di Hormuz.



Positivo anche il bilancio semestrale consolidato (oltre alla capogruppo, controlla la Banca di Imola, il Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di servizi e prodotti) del Gruppo Cassa, che nonostante la elisione nel conto economico dei cospicui dividendi distribuiti nel semestre dalle società del Gruppo, mostra un utile lordo di 35,7 milioni di euro e un utile netto di 23,8 milioni di euro (-3,26%). Nel bilancio consolidato la raccolta totale da Clientela risulta di 16.020 milioni di euro (+ 6.52%), di cui 4.134 milioni di euro di risparmio gestito (comprensivo dei prodotti finanziario-assicurativi). Nel primo semestre del 2026 il margine d’interesse consolidato ammonta a 67,2 milioni di euro (+7,55%), le commissioni nette a 57,4 milioni di euro (+9,18%), il margine di intermediazione a 121,8 milioni di euro (-0,90%), le rettifiche e accantonamenti a varie voci di bilancio a 23 milioni di euro (+49,91%). Il risultato netto della gestione finanziaria è stato di 113,3 milioni di euro (+3,38%), i costi operativi sono stati di 79,9 milioni di euro (+9,5%). Il totale di tutti i crediti deteriorati netti del Gruppo (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) è stato dell’1,11% del totale degli impieghi netti (-25,81%). Le erogazioni di Gruppo di mutui a famiglie nel primo semestre 2026 sono aumentate del 62,2%, sul medesimo periodo dell’anno precedente, quelle a imprese del 92,1%. Gli impieghi complessivi registrano un aumento del 3,88% nonostante l’incertezza legata all’esito dei conflitti in Medio Oriente.

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