Tessellis, avviata procedura competitiva per valorizzazione del ramo B2C di GO Internet

(Teleborsa) - Tessellis , società quotata su Euronext Milan, ha comunicato che è stata avviata una procedura competitiva finalizzata alla raccolta di offerte irrevocabili per l'acquisto del ramo d'azienda B2C di GO Internet, unitariamente considerato ovvero articolato nei distinti perimetri.



L'avvio della procedura competitiva fa seguito alla ricezione, in data 31 luglio 2026, di un'offerta vincolante formulata da Ehinet per l'acquisto del ramo d'azienda B2C di GO Internet relativo alle attività di connettività su rete fissa FTTH e FTTC, comprensivo dell'infrastruttura di rete sottesa ai contratti L2. L'offerta vincolante presentata da Ehinet prevede un corrispettivo complessivo pari a 220.000 euro, da corrispondersi per 110.000 euro alla data di perfezionamento dell'operazione e per i restanti 110.000 euro in via differita, contestualmente e subordinatamente all'omologazione da parte del competente Tribunale dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente conseguente alla procedura



Al fine di massimizzare il valore di realizzo del patrimonio aziendale, Tessellis, Tiscali Italia e GO Internet hanno pertanto indetto, sotto la vigilanza dell'esperto della Composizione Negoziata, una procedura competitiva avente ad oggetto, alternativamente: l'intero ramo d'azienda B2C di GO Internet, comprendente le attività di connettività su rete fissa FTTH e FTTC, l'infrastruttura di rete sottesa ai contratti L2 e il segmento FWA (Perimetro D); il Perimetro D.1, relativo alle attività di connettività su rete fissa FTTH e FTTC e alla relativa infrastruttura di rete; e/o il ramo d'azienda B2C di GO Internet relativo al solo segmento FWA.



Le offerte dovranno essere irrevocabili e pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 9 settembre 2026. L'accesso alla virtual data room sarà consentito ai soggetti interessati previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza.

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