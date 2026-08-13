Modesto rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,56%), corre Tesselis
(Teleborsa) - Senza slancio l'indice del settore telecomunicazioni che si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dall'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 14.175,5, per poi portarsi a quota 14.205,5, in recupero dello 0,56%, rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Telecommunications cresce dell'1,28% a 385.
Tra i titoli del FTSE MIB, modesto guadagno per Telecom Italia, che avanza di poco a +0,87%.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, allunga timidamente il passo Rai Way, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,74%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, vigoroso rialzo per Tesselis, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,67%.
Appiattita la performance di OPS eCom, che porta a casa un modesto 0%.
Nuovo spunto rialzista per Unidata, che guadagna bene e porta a casa un +1,86%.
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