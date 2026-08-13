Milano 12:39
53.944 +0,46%
Nasdaq 12-ago
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Dow Jones 12-ago
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Londra 12:39
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Francoforte 12:39
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PLATINUM del 12/08/2026

Finanza
PLATINUM del 12/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Risultato positivo per il metallo bianco-argenteo, che lievita dello 0,72%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.765,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.751,2. L'equilibrata forza rialzista del platino è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.779,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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