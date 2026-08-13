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Scuola: aumenti e arretrati nel cedolino di agosto

Valditara: “Continuiamo a migliorare le condizioni retributive e di welfare di docenti e personale scolastico”

Economia, Scuola
Scuola: aumenti e arretrati nel cedolino di agosto
(Teleborsa) - Già disponibili nel cedolino di agosto gli incrementi economici derivanti dal rinnovo del Contratto del Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027. Si tratta in media di 143 euro per i docenti e di 107 euro per gli ATA. Anche gli arretrati saranno pagati entro agosto con una emissione straordinaria pari in media, e al netto della vacanza contrattuale, a 855 euro per i docenti e 633 euro per gli ATA.

"Abbiamo mantenuto l'impegno preso: valorizzare sempre di più chi lavora per il futuro dei nostri giovani. La nostra priorità è quella di continuare a migliorare le condizioni retributive e di welfare di docenti e personale scolastico. Dall’insediamento del Governo a oggi, abbiamo sottoscritto tre Contratti del Comparto Scuola, che portano a incrementi retributivi mensili complessivi di 412 euro per i docenti e 304 euro per gli ATA", così il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
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