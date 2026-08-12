Scuola, Cedolini non corretti: Anief predispone modello da inoltrare a NoiPa

(Teleborsa) - Anief, giovane e rappresentativo sindacato che tutela i lavoratori della scuola, al fine di far rispettare i diritti dei dipendenti risposto alla giustezza dei cedolini, ha predisposto una "richiesta verifica calcolo arretrati sullo stipendio tabellare 2025 e 2026 e importo nuovo stipendio a decorrere da agosto 2026 a seguito della sottoscrizione del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 ed erogazione delle eventuali differenze retributive".



"Il modello di segnalazione deve essere inoltrato attraverso NoiPa servizio Assistenza/Cedolino info stipendiali dopo verifica visibilità arretrati e voci stipendio cedolino agosto 2026 dagli iscritti Anief che chiedono una nostra consulenza sugli importi e assistenza nella formulazione della stessa", ha dichiarato il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico.

Condividi

```