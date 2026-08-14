Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 13/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Milano, che propone sul finale un -0,01%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 53.719. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 53.666. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 53.638.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)