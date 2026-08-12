Etna, aeroporto di Catania: sospesi voli fino alle 16 di domani

(Teleborsa) - Sono circa 700 i voli saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, dall'8 all'11 agosto a causa dell'eruzione dell'Etna. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52, secondo il sito della Sac, lo saranno oggi. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250: tra questi, più di cento sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina, nella sola giornata di ieri, su Palermo, e altri 22 voli su Trapani.





La Sac, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che, "a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1) e la chiusura del settore B3". Pertanto sono "sospese tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 16 di domani". Sac che invita i passeggeri di "verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto".



E' tornato invece pienamente operativo l'aeroporto di Comiso, nel Ragusano, che da ieri sera aveva sospeso l'attività di volo per 'contaminazione' da cenere lavica emessa dall'Etna.

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