FS Logistix accelera sulla transizione energetica: al via la sperimentazione dell’HVO sulla flotta

(Teleborsa) - FS Logistix accelera sulla transizione energetica con la sperimentazione dell’HVO sulla propria flotta ferroviaria e stradale. Il biocarburante avanzato è già in utilizzo nelle attività operative di Mercitalia Rail e Mercitalia Shunting & Terminal, confermando l’impegno della società del Gruppo FS nel promuovere soluzioni concrete per ridurre l’impronta carbonica della logistica e accompagnare il percorso di decarbonizzazione del settore.



La sperimentazione coinvolge sia il trasporto ferroviario sia quello su gomma. In Mercitalia Rail sono in corso attività di test su due locomotive, una da trazione e una da manovra, con un consumo pari a circa 15.000 litri di biocarburante. In Mercitalia Shunting & Terminal l’HVO è invece già utilizzato per i locomotori di manovra nei siti di Santo Stefano Magra e Valdellora. Parallelamente, l’introduzione dell’HVO è stata estesa anche alla flotta camion, attraverso il progressivo rinnovo dei mezzi con l’introduzione di 21 veicoli Euro 6 alimentati con questo carburante. Nel 2025 sono stati consumati circa 19.000 litri di HVO, che hanno consentito di evitare fino a circa 40 tonnellate di CO2 rispetto al gasolio, un valore equivalente alle emissioni annuali di circa 15-20 autovetture.



"Per FS Logistix la sostenibilità non è un ambito separato dal business, ma il modo in cui interpretiamo il nostro ruolo industriale", ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix. "La sperimentazione dell’HVO va in questa direzione: adottare soluzioni concrete, già disponibili e misurabili, capaci di ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività e di generare valore per i clienti. Innovazione e sostenibilità sono parte del nostro mindset. Significano scegliere ogni giorno tecnologie, processi e modelli operativi in grado di rendere la logistica più efficiente, competitiva e responsabile".



L’introduzione dell’HVO nei locomotori diesel e nei mezzi aziendali consente una significativa riduzione delle emissioni, fino al 90% di CO2 rispetto al gasolio tradizionale, mantenendo al tempo stesso continuità operativa, efficienza del servizio e piena compatibilità con le flotte esistenti.



L’HVO è un biocarburante avanzato prodotto da materie prime rinnovabili, come oli alimentari esausti, scarti agroalimentari e residui organici. Si tratta di una soluzione già disponibile e immediatamente utilizzabile nei motori diesel esistenti, senza modifiche ai mezzi o alle infrastrutture, rappresentando una leva concreta per accompagnare la transizione energetica del settore dei trasporti e contribuendo alla riduzione delle emissioni lungo l’intero ciclo di vita rispetto al diesel fossile.



L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di decarbonizzazione delle società di FS Logistix e contribuisce agli obiettivi di sostenibilità del Gruppo FS, che punta al raggiungimento del Net Zero entro il 2040. In questa direzione si colloca anche l’obiettivo al 2030 di raggiungere una quota pari al 60% di utilizzo di HVO nei trasporti su gomma, confermando il ruolo centrale dei biocarburanti avanzati nel percorso di transizione energetica. Un percorso che guarda al futuro della logistica come a un sistema sempre più integrato, efficiente e sostenibile, capace di accompagnare la competitività delle imprese e la transizione del Paese.











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