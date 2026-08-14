Londra: positiva la giornata per Pershing Square Holdings
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, che tratta in utile del 2,48% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Pershing Square Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,54%, rispetto a -0,95% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Pershing Square Holdings. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Pershing Square Holdings evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 39,95 sterline. Primo supporto a 39,16. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 38,69.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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