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Londra: positiva la giornata per Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Anglo American
Rialzo marcato per la società mineraria, che tratta in utile del 3,22% sui valori precedenti.
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