Londra: risultato positivo per Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,89%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pershing Square Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Pershing Square Holdings mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 39,55 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 38,64. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 40,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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