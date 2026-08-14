Francoforte: Hellofresh scende verso 3,041 Euro

(Teleborsa) - In forte ribasso Hellofresh , che mostra un -6,54%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hellofresh , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Hellofresh , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,041 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,209. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,967.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```