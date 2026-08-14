Parigi: positiva la giornata per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso della pubblicità francese , in guadagno del 2,42% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Publicis Groupe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,14%, rispetto a -0,53% dell' indice di Parigi ).





Tecnicamente, la big dell'advertising è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 103,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 101. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 105,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```