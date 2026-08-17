Aeroporto Catania, consentiti solo 10 voli in arrivo all'ora fino alle 12 di martedì 18 agosto

(Teleborsa) - L'attività dell'Etna torna a compromettere la regolare operatività dell'Aeroporto Fontanarossa di Catania, dopo la temporanea tregua di domenica. Una nuova eruzione e la fuoriuscita di cenere vulcanica ha di nuovo imposto limiti numerici ai voli in arrivo sullo scalo siciliano.



"A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata prorogata la chiusura del settore B1. Sono parzialmente limitate le attività di volo in arrivo a 10 aerei ogni ora, fino alle ore 12:00 di domani, martedì 18 agosto. Nessuna restrizione in partenza", informa una nota di SAC, la società che gestisce l'aeroporto catanese, aggiornata alle ore 11.30 di oggi, lunedì 17 agosto 2026.



La limitata operatività doveva durare fino alle 14 di oggi, lunedì 17 agosto 2026, con soli 5 voli consentiti ogni ora, ma la società di gestione dello scalo catanese ha deciso di prorogare le restrizioni, seppur numericamente allargate, sino a domani 18 agosto 2026.



"I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”, conclude la nota di SAC.



Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo (INGV-OE) delle ore 06:09 di questa mattina "è stata registrata l'apertura di una bocca effusiva in Valle del Bove, a una quota compresa tra 2200 e 2350 m.; tale attività ha prodotto una colata lavica. Sono in corso i rilievi sul campo da parte del personale INGV-OE, mentre prosegue l'emissione di cenere dal cratere della Voragine, con dispersione della cenere in direzione SE".





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