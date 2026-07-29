Carburanti: trasmesso a Gdf elenco distributori che non hanno adeguato prezzo diesel

(Teleborsa) - Il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit,
su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso,
sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l’elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal Governo,
con l’indicazione delle anomalie più significative rilevate.La segnalazione
è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto-legge approvato a marzo dal Consiglio dei ministri. Gli esiti degli accertamenti della Gdf,
corredati da un rapporto di analisi, saranno trasmessi dal Garante all’autorità giudiziaria.
Nel pomeriggio del 27 luglio, il Ministro Giorgetti aveva annunciato nel corso della conferenza stampa a margine del CdM un taglio "solo sul gasolio, per un controvalore fra accise e Iva di 17 centesimi, fino al 6 di agosto"
aggiungendo che "Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro".
Già previsto un Consiglio dei ministri il giorno 4 agos
to che valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto, aveva anche detto il Ministro nell'occasione
rassicurando sul fatto che il Governo è alla finestra pronto ad intervenire ancora.