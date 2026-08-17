Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 agosto
Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un timido -0,04%.
Le tendenza di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 184,504. Supporto stimato a 183,878. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 185,129.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)