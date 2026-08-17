Milano 17-ago
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Nasdaq 17-ago
29.995 -0,17%
Dow Jones 17-ago
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Londra 17-ago
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Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,01%)

Il FTSE MIB termina gli scambi a 53.586,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,01%)
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente +0,01%, archiviando la seduta a 53.586,98 punti.
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