Milano 17:35
52.666 +0,09%
Nasdaq 17:47
29.191 -0,80%
Dow Jones 17:47
53.006 -0,86%
Londra 17:35
10.748 +0,04%
Francoforte 17:35
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Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,09%)

Il FTSE MIB termina gli scambi a 52.665,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,09%)
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente +0,09%, archiviando la seduta a 52.665,82 punti.
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