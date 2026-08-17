Toyota, Citi conferma buy e alza target price a 3.800 yen

(Teleborsa) - Citi ha confermato il rating buy su Toyota e ne ha alzato il target price a 3.800 yen dai precedenti 3.400 yen in scia ai conti del primo trimestre superiori alle attese, escludendo le voci straordinarie.



La banca d'affari ha rivisto le proprie previsioni per l'intero esercizio in corso stimando ora un utile operativo di 3,9 trilioni di yen, anche al di sopra della guidance rivista dalla casa automobilistica di 3,4 trilioni di yen. Inoltre, si attende un'espansione delle consegne in Nord America e in altre aree, unitamente ai benefici degli aumenti di prezzo, valutando tuttavia come conservativa la stima di Toyota sulle perdite straordinarie legate ai veicoli elettrici a batteria.



Estendendo l'orizzonte temporale, Citi stima un utile operativo di 4,5 trilioni di yen per l'esercizio fiscale che si concluderà a marzo 2028 e di 4,9 trilioni di yen per quello successivo.



La banca d'affari ha poi commentato l'annuncio da parte di Toyota relativo a un piano di riacquisto di azioni proprie che suggerisce "un potenziale cambiamento nell'approccio alle relazioni con gli investitori" e apprezza il previsto avvio, entro la fine dell'anno, della produzione su larga scala del nuovo RAV4.

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