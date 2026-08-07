Fiumicino, Troncone: piano da 9 miliardi per la nuova pista entro il Giubileo 2033

(Teleborsa) - L'aeroporto di Fiumicino punta a completare entro il 2033 un piano di espansione da 9 miliardi di euro, in coincidenza con il duemillesimo anniversario della morte e resurrezione di Gesù Cristo, evento che secondo l'aeroporto porterà a Roma un ulteriore afflusso di visitatori legato al Giubileo. L'amministratore delegato Marco Troncone ha dichiarato al Financial Times che, se il governo darà il via libera ai lavori entro due anni, "la nuova pista potrebbe essere pronta nel 2033, in tempo, idealmente, per il prossimo evento iconico".



Il piano, a finanziamento privato, prevede una quarta pista, un nuovo terminal e ulteriori strutture, con l'obiettivo di portare la capacità dello scalo a 100 milioni di passeggeri l'anno entro il 2046, il doppio rispetto allo scorso anno. Circa 5 dei 9 miliardi sarebbero destinati all'espansione, i restanti 4 all'ammodernamento delle strutture esistenti.



Secondo Troncone, il progetto ha già l'approvazione del ministero dell'Ambiente ed è sostenuto dal ministero dei Trasporti e dal vicepremier, mentre resta da ottenere il via libera definitivo di Palazzo Chigi, che "deve essere rassicurata sul fatto che questo progetto genera valore anche per il pubblico, non solo per l'investitore privato".

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