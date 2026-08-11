No tassa sui voli in partenza da Sardegna nel periodo autunno-inverno

(Teleborsa) - La Regione Sardegna ha dato il via libera all’eliminazione temporanea della sovratassa sui biglietti delle tratte aeree in Sardegna. Il provvedimento è stato assunto in aula assembleare durante l’esame del bilancio e prevede che dal 1° novembre, sotto forma di test, non venga applicata la tassa di 6,50 euro sui voli in partenza dall’Isola



L’azzeramento della tassa si applicherà nel periodo autunno-inverno (da novembre a marzo) per gli anni 2026, 2027 e 2028 negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero. Per il Riviera del Corallo, tuttavia, il calendario dell’esenzione sarà più ampio, includendo anche i mesi di aprile e maggio relativi al biennio 2027-2028.



La Regione garantirà la copertura finanziaria mettendo a disposizione un budget di 18,2 milioni di euro complessivi (3,3 milioni per il primo anno, 9,1 per il secondo e 5,8 per il terzo), che include anche i rimborsi per le amministrazioni comunali interessate dagli impianti aeroportuali, pari a circa mezzo milione di euro ogni anno.

Condividi

```