Paramount-Warner Bros, soddisfatte tutte condizioni dell'accordo ma resta l'ostacolo della California

(Teleborsa) - Paramount Skydance
ha dichiarato che la fusione in corso con Warner Bros. Discovery
ha ottenuto tutte le autorizzazioni normative richieste dall'accordo.
Il processo di revisione, durato otto mesi, - si legge in una nota - ha coinvolto 68 giurisdizioni
, tra cui Stati Uniti, Unione Europea e Cina, e le autorità di regolamentazione "non hanno mai riscontrato motivi per impedire che la transazione vada avanti".
Tuttavia, Paramount deve ancora affrontare una causa antitrust intentata da un gruppo di 12 Stati
guidati dal procuratore generale della California
.
"Il contenzioso avviato dallo Stato della California e da altri 11 procuratori generali statali rimane l'ultimo ostacolo al completamento di una fusione che creerà un concorrente più forte con una maggiore capacità di investire in contenuti di alta qualità", ha dichiarato l'amministratore delegato David Ellison
.
La causa intentata sostiene che la fusione da 110 miliardi di dollari tra Paramount e Warner Bros.
danneggerebbe la distribuzione cinematografica e televisiva e comporterebbe una riduzione dei posti di lavoro nel settore dei media e dell'intrattenimento. Il processo dovrebbe iniziare a marzo.
"Pur rimanendo fiduciosi che la legge e i fatti siano dalla nostra parte, abbiamo offerto impegni e concessioni
e restiamo aperti a collaborare in modo costruttivo con i Procuratori Generali dello Stato per trovare una via da seguire nell'interesse dei nostri dipendenti e della comunità creativa in California e in tutto il mondo, proprio come abbiamo fatto con gli enti regolatori di 68 paesi a livello globale", ha aggiunto Ellison.(Foto: Christian Joudrey su Unsplash)