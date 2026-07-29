Digital Bros, accordo per lo sviluppo del sequel di Wuchang: Fallen Feathers

Investimento da 21,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Digital Bros , gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto un accordo con Chengdu Recursive Dolphin Technology, studio fondato da Xia Siyuan, già direttore creativo e project leader di Wuchang: Fallen Feathers, per lo sviluppo e pubblicazione del sequel del gioco soulslike RPG, la cui prima versione è stata pubblicata con successo nel luglio 2025 e ha generato ricavi per oltre 30 milioni di euro nei primi otto mesi dal lancio.



Il Gruppo ha acquistato la piena titolarità della proprietà intellettuale di Wuchang: Fallen Feathers. In base ai termini dell'accordo, Chengdu Recursive Dolphin Technology sarà responsabile dello sviluppo del sequel, mentre Digital Bros, attraverso la propria etichetta 505 Games, sarà editore esclusivo a livello mondiale. L'investimento iniziale previsto per lo sviluppo del titolo ammonta a 21,5 milioni di euro.



L'accordo è coerente con la strategia del Gruppo, orientata a investire in proprietà intellettuali interamente detenute che abbiano già dimostrato un solido successo commerciale e con un significativo potenziale di crescita nel lungo periodo, al fine di massimizzarne il valore economico e al contempo ridurne l'execution risk in un settore che continua a operare in un contesto particolarmente complesso.

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