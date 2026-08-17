Stellantis, confermato stop produzione Cassino fino al 31 agosto

(Teleborsa) - E' allarme per la chiusura dello stabilimento di Stellantis di Cassino, il cui fermo produttivo si protrarrà sino al prossimo 31 agosto. Il fermo produttivo coinvolgerà Lastratura, Verniciatura, Montaggio e tutti i reparti collegati.



Ma i sindacati lanciano l'allarme: "Non si tratta di ferie". "Non siamo più davanti a una semplice pausa estiva, siamo davanti a una crisi industriale che sta diventando una vera emergenza sociale", denuncia il segretario generale provinciale di Uilm-Uil Gennaro D'Avino. aggiungendo "non siamo disponibili a raccontare ai lavoratori che tutto questo sia normale".



Il sindacalista parla di una "fabbrica che lavora sempre meno" ed una "produzione che procede a singhiozzo" a causa della mancanza di ordini. Nelle settimane scorse era stata confermata la produzione delle Alfa Giulia e Stelvio a tutto il 2027, ma gli ordini non bastano per operare anche a regime ridotto. Si spera ora sulle produzioni delle due Maserati di alta gamma in autunno.

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