Giappone, produzione industriale di giugno accelera a +1,3% su mese (+1% la stima)

(Teleborsa) - Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice della produzione industriale, nel mese di giugno 2026, ha registrato un incremento dell'1,3% su base mensile, accelerando nettamente rispetto al +0,1% di maggio. Le stime degli analisti indicavano un +1%.



Le previsioni a 1 mese indicano, per luglio, una crescita della produzione dell'1,2%, mentre quelle a due mesi, per agosto, segnalano un +4,5%.



Su base annuale, il dato non destagionalizzato della produzione evidenzia una variazione pari a +4,2%.



All'aumento mensile della produzione ha contribuito l'incremento delle scorte (+2,3% su mese), mentre calano le consegne (-0,4%).

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